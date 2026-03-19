Basquet: Costa Sud arranco ganando en la Copa Tres Arroyos

19 marzo, 2026 0

Este jueves, con el triunfo de Costa Sud sobre Club de Pelota por 99 a 92, se puso en marcha la Copa Tres Arroyos de Basquet.

Resultado:

Costa Sud 99 -Club de Pelota 92

Parciales: Costa Sud 21 – Club de Pelota 18, 46 – 39 y 69 a 58.

Goleadores: Nicolas Lofiego de Costa Sud con 22 puntos y Franco Susemhil de Club de Pelota con 23 puntos.

La primera fecha, se completa este viernes a partir de las 21 con los siguientes partidos: Argentino Junior – Huracán (Tres Arroyos), Claromecó – Quilmes y Alumni – Huracán (Necochea).

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