Basquet: Costa Sud arranco ganando en la Copa Tres Arroyos
Este jueves, con el triunfo de Costa Sud sobre Club de Pelota por 99 a 92, se puso en marcha la Copa Tres Arroyos de Basquet.
Resultado:
Costa Sud 99 -Club de Pelota 92
Parciales: Costa Sud 21 – Club de Pelota 18, 46 – 39 y 69 a 58.
Goleadores: Nicolas Lofiego de Costa Sud con 22 puntos y Franco Susemhil de Club de Pelota con 23 puntos.
La primera fecha, se completa este viernes a partir de las 21 con los siguientes partidos: Argentino Junior – Huracán (Tres Arroyos), Claromecó – Quilmes y Alumni – Huracán (Necochea).