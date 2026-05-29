Básquet: Costa Sud ganó y alcanzó la punta

29 mayo, 2026 187

Costa Sud y Huracán de Necochea ganaron sus respectivos partidos por la 5º fecha del campeonato 90º aniversario de la ATB.

Costa Sud 91 – Quilmes 74

Formaciones:

Costa: Kevin Tomalino 2, Tre Baumgardner 39, Francisco Pèrez Vàzquez 8, Emiliano Acosta 19, Nicolàs Lo Fiego 8 (FI), Nate Gordòn 4, Pablo Rodrìguez, Gastòn Rodríguez, Patricio Gonzalia 9, Diego Gonzalia, Juanma Rojas 2 y Gino Lagoggia. DT: Juan Garcìa.

Quilmes: Marcos Franssen 9, Franco Gianelli 14, Juani Miguel 6, Manuel Gallego, Raphael Sandy 27 (FI), Franco Bayugar 9, Ja Maryus, Facundo Franssen 6, Miqueas Benítez 3, Alvaro Moreno y Lautaro Girado. DT: Martín Ipucha.

Parciales: Costa Sud 12 – Quilmes 25, 39 – 43 y 69 – 58.

Goleadores: Tre Baumgardner 39 y en Quilmes Raphael Sandy 27.

Recreativo Claromecó 83 – Huracán de Necochea 99.

Formaciones:

Claromecó: Lucas Salgueiro 12, Kevin De La Vega 22, Manuel Arenas 11, Mauro Escujuri 20, Nery Velázquez 0 (FI), Benjamin Olivera 13, Felipe Coyette 5, Thomas Wilson, Rodrigo Doufur y Matías Casal.

Huracán De Necochea: Lucas Yaful 10, Francisco Rizzo 4, Nicolás Más 3, Agustín Apreda 25, Braian Milobara 22 (FI), Angel Torres 18, Gonzalo Apreda 18 y Juan Cruz Videla. DT: Marcelo Salinas.

Parciales Claromecó 23 – Huracán De Necochea 28, 48 – 54 y 66 – 77.

Goleadores: Kevina De La Vega 22 y en Huracán Agustín Apreda 25.

Posiciones:

Huracán 10

Costa sud 10

Alumni 7

Club de Pelota 7

Huracán de Necochea 7

Quilmes 6

Argentino 5

Claromecó 5

La fecha finaliza el martes con el partido de Alumni – Argentino

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