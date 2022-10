Básquet: Costa Sud perdió y se despidió del Pre Federal

31 octubre, 2022

Costa sud cayó este domingo frente a Rácing de Olavarría por 106 a 56, en un cotejo muy adverso en el tanteador, y muy superior el equipo de Rácing en todos los frentes.

Por Costa sud sólo fue Haag (11) que intentó y algunas jugadas de los juveniles. Por la visita se destacaron Yabel (12) y Delgado (17). El ex Blanco y Negro, Santana convirtió (6). Así el Oriverde culminó su participación en este torneo.

El martes Los Play off del clausura: Este martes se jugarán los Play off correspondientes a los terceros partidos entre Huracán y Sarmiento. En Suárez, Blanco y Negro y Costa Sud. Ambos encuentros van 21.30.

Argentino y Alumni esperan por los ganadores. Las semifinales se jugarán el viernes 4.

Volver