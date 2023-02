Básquet: Costa Sud presentó nuevo Técnico, Juan García

El club Costa Sud presentó a la prensa al bahiense Juan García como técnico de Primera y U23 y coordinador de todo el Básquet Oriverde. García viene de dirigir a Nacional de Bahía por 27 años. Dirigió Liga Nacional y TNA.

Fue presentado por Horacio Hid, quien expresó que “Costa Sud está muy orgulloso con este nuevo proyecto, que García es un técnico muy importante para nuestro básquet”.

Juan García por su parte dijo: “Me sedujo la propuesta de Costa Sud, lo pensé todo enero, me decidí porque me fueron a buscar a Bahía, que no es poco. Llego a Costa Sud, un club con prestigio, llevo dos entrenamientos y son 19 jugadores muy entusiasmados.Es un buen grupo, los estoy conociendo, es un trabajo a largo plazo, no importa el resultado, ganar o perder, hay que trabajar y formar a los jugadores. Voy a tener la Primera y el U23, pero también coordino todo el básquet del club. En Inferiores está Pablo Rodríguez. En mi club, Nacional, me despidieron con todos los honores, me fui bien luego de 27 años allí”.

“No conozco mucho de la Liga de Tres Arroyos, pero sé que muchos jóvenes se van a estudiar y dejan los clubes, eso es un problema constante. “dijo.

“Agradezco a los dirigentes de Costa Sud, a Diego sobre todo que siempre está, a su presidente Sergio Caro y a Horacio Hid. En el entrenamiento los jugadores me felicitaron porque me acorde el nombre de los 19”, (Decía sonriendo.)

“Hay que organizar a nuestros chicos; traer refuerzos es fácil, organizar el básquet es mas difícil, hay que mantener a los chicos. Vamos a hacer la parte motora para los niños, es una técnica individual, para todas las categorías. Hay que seducir a los jugadores que puedan, van a estar un niño como un sub 23. Necesitamos mas aros, mas balones y cortinados para separar las canchas para entrenar, ya está hablado, Costa Sud lo va hacer posible”, finalizó.

