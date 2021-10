Básquet: Costa Sud recibe a Unión de Mar del Plata, en la segunda fase de la Liga Junior

2 octubre, 2021

Este domingo a las 19:30 hs., el “Oriverde” recibirá en el microestadio de la Av. Moreno, a Unión de Mar del Plata, por la Liga Junior. Será al mejor de tres partidos, ya que están los dos clasificados a la segunda fase del torneo.



Costa Sud logró el pase a la segunda ronda el pasado domingo al vencer a Centro Basko de Necochea. El cotejo de mañana será arbitrado por Lucas Bianco y Rodrigo Garcia.

Por el otro cruce de los Play Off, se enfrentarán Estudiantes de Olavarría y Peñarol de Mar del Plata. En la zona Sur los dos primeros de cada sub zona, Racing de Olavarría y Quilmes de Mar del Plata, avanzan a la siguiente fase de Play Off y esperan a los ganadores.

