Básquet: Costa Sud tuvo un triunfo Hermoso en Monte y lidera en soledad

21 mayo, 2022 Leido: 117

Anoche se completó la 3ª fecha del torneo Oficial de básquet de Primera División con el buen triunfo de Costa Sud en la ciudad de Monte Hermoso, ante Monte Basket por 71 a 59, que lo dejó sólo en la punta. Se destacaron en el ganador N. García (20), M. García (12) y Salarrayán (10). En el local, sobresalieron Luna Chima (16), Herrada (15) y Soave (7), que volvió a jugar.

Parciales: M. Basket 22- Costa Sud 20, 29-39 y 42-51. Dirigieron R. García y Murillas.

Blanco y Negro bajó a Alumni

En Coronel Suárez, Blanco y Negro batió al reforzado Alumni por 89 a 85 y quedó como único tercero en la tabla de posiciones. Por el local se destacaron Maier (15), Rodríguez (19) y Sanseau (18). Por el rojo de Orense los mejores fueron Hartstock (26), el marplatense Piriz (17) y Kuhlmann (16). En tanto, debutó Novara (6).

Parciales: B y Negro 29 –Alumni 20, 36-36 y 63-60. Dirigieron M.García y S.Anta.

Sarmiento venció a Quilmes

Sarmiento, como local, logró su segunda victoria en el torneo al vencer a Quilmes por 84 a 79, con la destacada labor de Ferraro (27), López (12) y Escur (11). En el Cervecero se destacaron Luna (27), Muñoz (25) y Perticarari (15).

Parciales: Sarmiento 30 –Quilmes 21, 47-44 y 62-58. Dirigieron L. Bianco y S. Ebbens.

Argentino derrotó a Club de Pelota

El jueves, en el adelanto, Argentino venció como visitante por 72 a 69 a Club de Pelota en un partido emocionante hasta el final, con el goleo de Danzey (22), Frappicini (16) y T. Sandoval (16). Los goleadores del Celeste fueron F. Susemhil (19), Farisano (17) y Álvarez (14).

Parciales: Club de Pelota 21- Argentino 14, 38-31 y 49-51. Dirigieron J. Ballerini y A. Vázquez.

Posiciones: Costa Sud (3-0) 6, Alumni (2-1), Argentino (2-1) y Sarmiento (2-1) 5, Blanco y Negro (2-0) 4, Quilmes (1-1), Club de Pelota (0-3) y Monte Basket (0-3) 3, Huracán (0-2) 2.

Próxima fecha (4ª):

Jueves 26 – 21 hs. Quilmes vs. Club de Pelota.

Viernes 27 – 21 hs. Costa Sud vs. Blanco y Negro (CS), Argentino vs. Monte Basket y Huracán vs. Sarmiento. Libre: Alumni.

