Básquet: Costa Sud venció a Club de Pelota y es puntero transitorio

15 octubre, 2021 Leido: 19

Costa Sud venció a Club de Pelota, en un partido vibrante hasta el final, por 57 a 56, y quedó, por el momento, como puntero del Torneo Oficial de básquet de Primera División.



En el primer cuarto sacó una leve ventaja el Oriverde con el goleador de la noche, Rodríguez, quien anotó 17 puntos, convirtiendo tres triples. Además, el buen trabajo de Haag (12), bajando rebotes y con la velocidad de traslado de Goizueta (11). En cambio, el Celeste solo era los ataques al aro de Franco Susemihl, figura en la visita (10).

El segundo cuarto fue más parejo, con el visitante marcando mejor y convirtiendo. Club de Pelota Igualó el partido en 26 puntos, y allí vino la descalificación de Castiglioni por una falta técnica (había cometido una antideportiva), sin embargo terminó abajo por dos al término del primer tiempo.

La paridad continuó durante la segunda etapa, terminando el local ganando por tres, 47 a 44, al finalizar el tercer período. El último cuarto fue emocionante, con la entrada de Aymonino, que retornó tras su lesión, y “Cafú” Díaz, volviendo de la pubalgía, y López, quien apareció con todo, metiendo tres triples.

El dueño de casa y el Celeste no se sacaban ventaja, fue parejo el match, pero en el final convirtió un simple Ary Salarrayan para sacar un punto faltando 3 segundos. Club de Pelota repuso y Aymonino erró el doble del final sobre la chicharra.

Ganó el Oriverde y ahora es puntero transitorio. Costa Sud de 24 libres encestó 14. Club de Pelota de 19 libres convirtió 15. Los parciales fueron: Costa Sud 19 – Club de Pelota 10, 33 – 31 y 47 – 44. Dirigieron Rodrigo García y Matías San Román.

Mañana, a las 21 horas, completan la fecha Huracán vs. Sarmiento de Suárez, Alumni vs. Quilmes e Independiente vs. Argentino.

Volver