Básquet: Costa Sud venció por dos puntos a Club De Pelota

29 abril, 2026 0

Este Miércoles por la primera fecha del Torneo 90° Aniversario de la ATB, Club De Pelota perdió 84 – 86 contra Costa Sud.

En el Juan Carlos Pardo, con un partido parejo desde el minuto El Oriverde le arrebató la victoria al Celeste, el encuentro comenzaba con una amplia diferencia para el visitante, continuando durante todo el primer tiempo. en los últimos dos cuartos fueron más parejos llegando hasta el final del encuentro igualados, y Costa Sud se llevó la victoria por dos libres convertidos por Pablo Rodríguez.

Parciales: Club De Pelota 17 – Costa Sud 19, 36 – 48 y 63 – 63

Goleadores: en Club De Pelota Franco Susemihl 22 y en Costa Sud Tre Baumgardner 33

Club De Pelota: Ivo Farizano 9, Franco Susemihl 22, Martín Arrupe 0, Martín Bottoni 12 y Jeremías Rodríguez 11, (FI), Gabriel López De Ipiña 0, Julio Álvarez 10, Jeremías Perrone 12, Mariano Franssen 0, Hector Dumontet 8 e Ignacio Marinangeli 0, DT Martín Cuesta.

Costa Sud: Nathaniel Gordón 8, Tre Baumgardner 33, Francisco Pérez Vázquez 5, Emiliano Acosta 9 y Nicolás Lo Fiego 3, (FI), Gastón Rodríguez 17, David Finocchio 0, Kevin Tomalino 1, Diego Gonzalia 4, Juan Pablo Bottomi 0, Pablo Rodríguez 4 y Gino Lagoggia 2. DT: Juan García.

La Fecha termina mañana con los partidos de Quilmes – Recreativo Claromecó 21:30 y Huracán – Argentino Juniors 21:15.

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