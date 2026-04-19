Básquet: definidas las Semis del Ciudad

19 abril, 2026 0

Este domingo se disputaron los tres partidos restantes por la última fecha del torneo ciudad de Primera División.

En cancha de Huracán, el rojo de Orense venció al globo por 65 – 82, en un primer tiempo que terminó muy parejo, en los últimos cuartos aparecieron los tantos de Lucio Haag, acompañado por Tomás Goizueta y Agustín Pedro para obtener la victoria

Huracán 65 – Alumni 82

Parciales: Huracán 21 – Alumni 19, 35 – 36 y 62 48

Goleadores: en Huracán Matías García 25 puntos y en Alumni Lucio Haag con 18

En la Caldera Cervecera, con el debut de Ja Maryus Pringle y Raphael Sandy, Quilmes perdió con Argentino Junior, el Bicho piso fuerte de la mano de Jeremias Sandoval quien hizo 29 puntos, por el lado de Quilmes Raphael Sandy convirtió 19 tantos y Maryus 10.

Quilmes 77 – Argentino 82

Parciales 20 – 20, 38 – 41 Argentino y Quilmes 63 – 59.

De local Costa Sud, de gran andar venció a Huracán de Necochea equipo revelación del Campeonato, de esta manera los dos disputarán las semifinales.

Costa Sud 101 – Huracán de Necochea 81

Parciales: Costa Sud 29 – Huracán 19, 58 – 40 y 89 – 60

Goleadores Tre Baumgardner 33 puntos y Agustín Apreda con 18.

Semifinales: el martes Huracán – Huracán de Necochea y el miércoles Costa Sud – Argentino Junior, y la final se disputará el viernes en el Polideportivo Municipal.

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