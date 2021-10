Básquet: el cierre de la 6ª fecha tuvo triunfos de Argentino, Huracán y Quilmes

16 octubre, 2021

En la noche del viernes se completó la 6° fecha del Torneo Oficial de básquet de Primera División que tuvo las victorias del líder Argentino, Huracán y Quilmes.

En el Coliseo de la calle Suipacha, el Globo venció a Sarmiento de Coronel Suárez por 89 a 82. El primer cuarto lo ganó el local 21 a 18 con buen trabajo colectivo y marca. Agustín Bayúgar, autor de 28 puntos, ya se transformaba en figura y por momentos era indetenible, ayudado por su hermano Franco (14) y Otero (11). En la visita se destacaba Sterz (18) y Marsal (15).

En el segundo parcial siguió predominando Huracán en el juego y con el ingreso de Falcone (16) le dio más volumen al dominio. En el elenco de Suárez apareció Ferraro (22) para ser su figura, más la ayuda de Verdecchia (11) y la experiencia de Krenz (8).

En el tercer período se confió Huracán y Sarmiento pasó al frente en el marcador, pero el Globo mejoró la marca y con la buena tarea de los hermanos Bayúgar y Conti en la zona pintada, se fue arriba 62 a 58.

En el arranque del último cuarto Huracán llegó a sacar 10 puntos y supo jugar con esa diferencia a su favor para obtener un buen triunfo.

Huracán de 32 libres encestó 19 y Sarmiento de 20 libres convirtió 13. Los parciales fueron: Huracán 21– Sarmiento 18, 39 -35 y 62 -58. Dirigieron Jorge Ballerini y Sebastián Anta.

En San Cayetano, Argentino derrotó a Independiente por 82 a 59 y sigue siendo el único puntero del certamen. En tanto, en Orense, Quilmes venció por 98 a 90 a Alumni.

Posiciones: Argentino 11 (5-1), Costa Sud 10 (4-2), Huracán 9 (4-1), Sarmiento (3-2) y Alumni (2-4) 8, Blanco y Negro (2-3), Club de Pelota (2-3) y Quilmes (2-3) 7, Independiente 5 (0-5).

Próxima fecha (7ª): Club de Pelota vs Alumni, Argentino vs Blanco y Negro, Huracán vs Quilmes, Sarmiento vs Independiente. Libre: Costa Sud.

