Básquet: el estadio de Argentino Junior pasó a llamarse Cesar “Griyo” Goizueta (video)

En el entretiempo del partido de Primera División de básquet que jugaban Argentino Junior y Monte Basket, las luces del estadio del cajón de calle Derqui se apagaron, y comenzó un emotivo homenaje a Cesar “Griyo” Goizueta, el que finalizó con la nueva denominación del estadio con el nombre del reconocido dirigente del Bicho.

Con la presencia de distintos allegados al básquet, ex compañeros de Goizueta, amigos, familiares, ex jugadores del Bicho y gente relacionada con el club, se llevó a cabo un emotivo acto en el que además del cambio de nombre, se le entregaron al “Griyo” distintos presentes por parte de su familia, la subcomisión de básquet del club, la Asociación Tresarroyense de básquet y el plantel de Primera División del Bicho.

Tras saludar uno por uno a los asistentes, Goizueta se dirigió al público y dijo que “es una sorpresa absoluta, estuve media hora antes de venir a la cancha con algunos amigos, nadie me dijo nada ni mi familia tampoco. Estoy muy contento conmigo mismo por no haber llorado”, explicó entre risas, mientras que agradeció “a todos los que vinieron. Le agradezco a Osvaldo Goizueta, que fue el que me hizo jugar al básquet en vez del fútbol y estoy con mucha alegría por toda la gente que ha venido”.

“La emoción es grande, el que me conoce ya sabe, estoy pensando en qué voy a hacer mañana o pasado. Estoy muy agradecido, esto no me lo esperaba, estaba pensando en ponerle otro nombre a este estadio, el de Máximo Fjellerup, me han ganado de mano”, sostuvo.