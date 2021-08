Básquet: El Oficial comenzará este jueves con Quilmes vs. Argentino

30 agosto, 2021 Leido: 95

Este lunes, la Asociación de Básquet decidió, por votación, mantener los requisitos necesarios para poder participar del torneo Oficial. Como había informado LU 24, los jugadores mayores de 18 años necesitarán contar con al menos una de las dos dosis de la vacuna contra el Coronavirus.



Asimismo, las autoridades confirmaron que, entre la documentación necesaria, se encuentra el seguro y los pases habilitados. En cuanto al aforo, todavía no está aprobado el ingreso del 70% del público en la cancha, hasta el momento, sería del 30%. Además, los interesados en asistir a los encuentros deberán contar con un certificado de vacunación, que será solicitado días previos.

En las categorías juveniles, el Sub 21 podrá contar con dos jugadores del Sub 22. Los jueves se adelantará un partido con equipos locales, Quilmes y Argentino abrirán la primera fecha a las 21 hs.

El Sub 13 de Claromecó será mixto y solo jugarán partidos amistosos. Está iniciativa nace de la necesidad de que los más jóvenes puedan competir y entrenar. Los martes a las 18 hs. jugará mini y a las 20 hs. Sub 18.

