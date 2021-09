Básquet: el Oficial comenzó con el triunfo de Argentino sobre Quilmes por 89 a 61

2 septiembre, 2021

En la Caldera Cervecera, Argentino venció sin atenuantes al dueño de casa, Quilmes, por 89 a 61 en el inicio del Torneo Oficial de básquetbol.

Ya desde el primer cuarto sacó la diferencia el Bicho terminándolo arriba por 21 a 8. Con velocidad y efectividad fue superior, Quilmes ya empezaba a errar mucho y ese fue el punto. Argentino ganó los cuatro cuartos con diferencia y llegó a sacarle 35 puntos al rival.

En el Cervecero reaparecieron D´María, Balbuena y llegó J.P. Bottoni, más los juveniles Guillerat y San Román. En el Bicho volvió Masson y jugaron D. Gonzalía, Montes y Danzey.

En el ganador se destacaron Perticarari, con 16 puntos, Danzey, con 19 ( fue descalificado) y Sandoval, con 16 unidades, convirtiendo 3 triples. En Quilmes, bien Luna, con 16 puntos, Frandsen, con 12 -1 triple-, y Muñoz, con 10.

Quilmes de 20 libres convirtió 10 y Argentino encestó 16 de 21.

Los parciales fueron: Quilmes 8 – Argentino 21, 19- 48 y 35 – 70. Dirigieron Lucas Bianco y Sebastián Anta.

Este viernes se completará la primera fecha, desde las 21, con los siguientes partidos: Costa Sud vs. Independiente (San Cayetano), Huracán vs. Alumni (Orense) y Blanco y Negro (Suárez) vs. Club de Pelota. Queda libre Sarmiento (Suárez).

