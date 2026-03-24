(audio)Básquet: El Recreativo Claromecó presentará su plantel de primera división

24 marzo, 2026 2

En la peña que realizarán este jueves, el Recreativo Claromecó presentará su plantel de Básquet de primera división, este competirá en cada torneo que participarán durante el año.

Ricardo Fernández, referente del equipo e integrante de la nueva Subcomisión en charla con LU 24 dijo “a fines de diciembre armamos un grupo nuevo para poder continuar practicando el deporte”.

“Era una pena que 50 chicos se quedarán sin poder jugar al básquet en nuestro pueblo”, explicó. Respecto al nuevo plantel de primera aseguró “queremos ir paso a paso, siempre mejorando, en estos últimos dos años, trajimos jugadores experimentados con el propósito de que los chicos empiecen a sentir el roce”.

“En un año o dos, apuntamos a que los chicos del club se transformen en los jugadores de primera, año a año traemos nuevos jugadores quienes nos ayudarán a cumplir ese objetivo”, contó.

“Sabemos que no es fácil, pero los chicos que vinieron de Costa Sud nos darán una mano gigante en este proceso, también los acompañaremos en su etapa de maduración como jugadores”.

“Con ellos y los chicos del club, en U21 conformamos un gran plantel y esperamos que los resultados nos acompañen en esta etapa”, detalló y mencionó que “este jueves en nuestra peña presentaremos oficialmente el plantel de primera división”.

“Esta peña, se hace con el propósito de unir a la gente con el básquet y que todos se sumen, en una juntada familiar con comida y demás propuestas para atraer a más interesados”.

“Hay muchos chicos que económicamente no tienen la posibilidad de irse a estudiar y si encima le sacamos el básquet, ellos se dedicaran a trabajar, pero con este equipo de trabajo nuestra idea es que los chicos de 20 años puedan disfrutar del deporte, como un escape”, enumeró.

“A nivel personal, estoy para sumar y ayudar desde donde me toque, tanto dentro como fuera de la cancha”, concluyó.

Volver