Básquet: el Seven de verano tiene a sus campeones

27 febrero, 2020 Leido: 29

Culminó con total éxito el 1º Seven Femenino que se jugó en Club de Pelota y las chicas “Oriverdes” le ganaron en un gran partido final a “Kenny Bell” por 42 a 40.

En un partido sumamente parejo, en el que las “Mamba´s Team” marcaron una zona cerrada, la que fue muy difícil de penetrar por la invictas de “Kenny Bell”, en un partido de ida y vuelta con el tanteador muy parejo las ganadoras demostraron tener el temple suficiente para frenar los embates del rival y ser más efectivas en momentos decisivos.

Síntesis

Kenny Bell (40): C. Damiani 5, N. Damiani 10, S. Cortadi 9, D. Erdocia 12, D. Piacquadio 2 (fi) M.Reino, Fernández 2. DT: Nirvana Damiani.

De 22 libres, encestaron 10. Se Retiraron por faltas N. Damiani y C. Fernández.

Mamba´s Team (42): M. Vidal 5, J. Moreno 14, N. Fanego 7, Y. Hansen, M. Olsen 10 (fi) M. Arias, L. Larrea 6. DT: Juan S. Menna.

De 29 libres, encestaron 8.

Parciales: 18 – 28, 22 – 14.

Árbitros: L. Bianco, P. Ledesma.

“Tigres del Norte” es bicampeón

El 4º Seven de Básquet que se jugó en Club de Pelota del que participaron 7 equipos llegó a su fin con un repetido campeón, “Tigres del Norte”, que le ganó a “Pick and Pop” por 69 a 54 y se consagró monarca por segundo año consecutivo.

En un partido “picante” donde ambos conjuntos tenían jugadores de gran resistencia física, fue Tigres quien encontró en López (31 puntos) el goleo necesario y con Fernández, Aymonino y Giménez se hicieron dueños en ambos tableros. El rival se llenó enseguida de faltas y la potencia de Bottoni y el orden que le impuso de Pérez no fueron suficientes.

Síntesis:

Tigres del Norte (69): U. García 4, P. Aymonino 7, Giménez 9, E. Fernández 14, J. López 31 (fi) L. García 2, G. Donizzetti 2. DT: Fernando Fuentes.

De 19 libres, encestaron 14.

Pick and Pop (54): A. Díaz 9, E. Pérez 13, A. Rivolta 5, M. Bottoni 24, F. López 2 (fi) A. Larocca 1, y Degue. DT: Adrián Díaz.

De 17 libres, encestaron 10. Se retiraron por faltas A. Rivolta y A. Larocca.

Parciales: 38 – 32, 31 – 22.

Árbitros: R. García y S. Ebbens.

Volver