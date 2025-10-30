Básquet: el sueño provincial U-17 Femenino se pone en marcha

30 octubre, 2025 0

Bahía Blanca, la capital nacional del básquet, se prepara para vivir un nuevo fin de semana de emociones con la llegada del 7º Torneo Provincial U17 Femenino, que se disputará desde este jueves al domingo bajo la organización de la Asociación Bahiense de Básquet.

La selección de la Asociación Tresarroyense de Básquetbol parte, desde la sede local, hacia la ciudad sureña este jueves a las 14:30 horas.

El certamen oficial de la Federación de Básquet de la Provincia de Buenos Aires congregará a las delegaciones de La Plata, Junín, Mar del Plata, Pergamino y Tres Arroyos, que competirán junto al seleccionado local. El torneo se desarrollará en los estadios de Olimpo e Independiente, dos escenarios históricos del básquet bahiense. La ceremonia de cierre y premiación se llevará a cabo el domingo en cancha de Olimpo, luego de la final.

La Zona Norte está compuesta por: La Plata, Junín y Pergamino.

La Zona Sur la integran: Bahía Blanca, Mar del Plata y Tres Arroyos.

El fixture para el seleccionado tresarroyense en la zona de clasificación será:

Viernes 31, 10:00 horas, frente a Mar del Plata

Viernes 31, 18:30 horas, se miden ante Bahía Blanca.

Los dos primeros de cada Zona pasan a semifinales.

Plantel que representará a Tres Arroyos:

Irina Spinelli, Morena Ruiz Fernández y Pilar González (Argentino Jr.), Sabrina Francken, Amparo Rubiños, Martina Giménez, Catalina Marconi, Rebeca Falcon, Pilar Aymonino, Daniela Olivera, Emiliana D’angelo, Lisa Groenenberg y Jazmín Bianco (Club de Pelota) y Lara Monge (Independiente SC).

Entrenador: Raúl Bianco.

Ayudantes: Lucero Armesto y Osvaldo Frapiccini.

Utilero: Juan Correa.

Arbitro: Lucas Bianco.

Presidente de la delegación: Christian Di Salvo.

