Básquet: Emiliano Acosta y Costa Sud a Semifinales

11 noviembre, 2023

El jugador Oriverde Emiliano Acosta, habló con LU24 acerca del triunfo de Costa Sud ante Argentino Jr y la clasificación a Semifinales de los Play Offs:

“Estanos en Semis con Quilmes, va a ser un rival durísimo, hemos ganado y perdido con ellos en el Torneo Clausura ganamos ambos partidos, está muy parejo entre los dos. Ellos vienen de ser campeones del clausura y ahora a pensar en ese partido de semis”, dijo.

“Hoy se me abrió el aro, con confianza, estaba seguro que lo íbamos a hacer bien, teníamos que dar un plus, teníamos que defender y confiar en el tiro de cada uno. Se vio reflejado en el segundo partido, hoy se nos complicó en el último cuarto, no se pasaba más el tiempo, pudimos manejarlo con una ventaja considerable. El torneo esta parejo, Huracán igual esta un paso arriba de todos, Quilmes viene de ganar, está muy parejo ojalá que siga así, lo lindo son los Play Offs”, finalizó.

