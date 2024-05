Básquet: En el oficial “El globo” único puntero

18 mayo, 2024

Se completó la tercera fecha del oficial de basquetbol de primera, que deja a Huracán como puntero con puntaje ideal, pero tiene fecha libre en la próxima.

Quilmes 70 Blanco y Negro 62

El cervecero se hizo fuerte en su cancha y le ganó a Blanco y Negro de Coronel Suarez 70 a 62, en un partido que lo tuvo al equipo de Ipucha siempre al frente en el tablero, aunque la diferencia importante la sacó en el tercer cuarto, de esta forma Quilmes es el único escolta.

Para el conjunto local el goleador fue Muñoz 21 puntos mientras que en la visita el mayor encestador fue Maier con 23.

Parciales: Quilmes 17 Blanco y Negro 18, 37 – 28 , 59 – 41 , 70 – 62

Costa Sud 81 Argentino 90

Como visitante, El Bicho se quedó con el triunfo en el micro estadio ante el Oriverde 90 a 81, en un partido sumamente equilibrado donde ambos estuvieron arriba en el acrílico, cerrándolo con mucha personalidad el conjunto de Colamarino.

Buena actuación en el ganador de Mortensen con 33 puntos; en Costa Sud el goleador Acosta con 31.

Parciales: Costa Sus 19 , Argentino 20 , 43 – 42 , 60 – 72 , 81 – 90

Alumni 65 Club de Pelota 48

Alumni de Orense en su cancha dio cuenta de Club de Pelota 65 a 48 en un juego de poco goleó y mucha marca donde el local fue desde el inicio quien estuvo arriba en el marcador, sacando diferencia como para no sufrir con un resultado adverso

Parciales: Alumni 12 , Club de pelota 5 , 34 – 22, 52 – 36 , 65 – 48

Posiciones: Huracán 6 (3 de 3) , Quilmes 5 ( 2 de 1), Sarmiento 4 (2 de 2) , Alumni 4 (2 de 2), Costa Sud 4 ( 1 de 3) , Argentino 4 ( 1 de 3) , Club de Pelota 3 ( 1 de 2) , Blanco y Negro 3 ( 0 de 3), Claromecó 3 ( 0 de 3).

Próxima fecha: Blanco y negro vs Costa Sud, Club de pelota vs Sarmiento, Argentino vs Alumni, Claromecó vs Quilmes Libre Huracán.

Volver