Básquet: En la tercera fecha del Provincial, Huracán cayó ante Racing de Olavarría

29 agosto, 2025

En la tercera fecha del Provincial de básquet, Huracán cayó, en su cancha, ante Racing de Olavarría, 77 a 71.

Le costó al equipo de Beitía, durante todo el juego, porque no tuvo esta noche un interno para que le aportara referencia en la zona pintada y más aún, porque no encontró el tiro externo, uno de los fundamentos básicos que tiene el Globo.

Enfrente tuvo a un equipo bien estructurado y con claro dominio, tanto ofensivo como defensivo, para sacar rápida diferencia y haciendo doblegar el esfuerzo del local, para achicar y pasar al frente, pero siempre costándole al globito doble esfuerzo, y si bien tuvo pasajes el albo que lo pusieron arriba en el marcador, no pudo aguantarlo.

Agustín Bayúgar, con 19 puntos y Otero y Falcone con 12 fueron los máximos anotadores del local. En Racing, Yaven convirtió 22 y Vázquez y Risso, 15 cada uno.

Parciales: Huracán 11 – Racing 18, 29-36,56-58, 71-77.

