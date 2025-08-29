Básquet: En la tercera fecha del Provincial, Huracán cayó ante Racing de Olavarría
En la tercera fecha del Provincial de básquet, Huracán cayó, en su cancha, ante Racing de Olavarría, 77 a 71.
Le costó al equipo de Beitía, durante todo el juego, porque no tuvo esta noche un interno para que le aportara referencia en la zona pintada y más aún, porque no encontró el tiro externo, uno de los fundamentos básicos que tiene el Globo.
Enfrente tuvo a un equipo bien estructurado y con claro dominio, tanto ofensivo como defensivo, para sacar rápida diferencia y haciendo doblegar el esfuerzo del local, para achicar y pasar al frente, pero siempre costándole al globito doble esfuerzo, y si bien tuvo pasajes el albo que lo pusieron arriba en el marcador, no pudo aguantarlo.
Agustín Bayúgar, con 19 puntos y Otero y Falcone con 12 fueron los máximos anotadores del local. En Racing, Yaven convirtió 22 y Vázquez y Risso, 15 cada uno.
Parciales: Huracán 11 – Racing 18, 29-36,56-58, 71-77.