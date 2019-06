Básquet Femenino: Club de Pelota arrancó con el pie derecho en el Provincial de Clubes U15

Luego de un largo y extenuante viaje por la 1° fecha del cuadrangular Copa de Oro 2 del Torneo Provincial de Clubes U15 femenino, Club de Pelota le gano con autoridad a Comercio de Alvear 50 a 38. El juego de las chicas locales fue de mayor a menor, jugando frente a un equipo que conocen ya que lo han enfrentado en varias oportunidades en el Torneo Regional de Zona 4 que se jugaba años anteriores. En el partido inaugural Regatas de San Nicolás venció a Rivadavia de Necochea 44 a 42.

Sintesis:

COMERCIO (38): B.Paoltroni, S.Zappacosta 5, B.Carricarte, N.Diaz 12, M.Elgart 2 (FI) L.López, V.Bautista, R.Ayala 4, V.Goñi, S.Córdoba 4, M.Córdoba 3, M.Franceschini 8. DT: Romero.

CLUB DE PELOTA (50): L.Gastelú 9, A.Rodriguez 10, O.Blanco 2, L.Menna 10, M.Gandini (FI) C.Amado 4, M.Caparroz, M.Mariani, L.Piovani 8, D.Juárez 3, V.Molina, L.Escapa.

Parciales: 12 - 12, 22 - 28, 28 - 42, 38 - 50.

Arbitros: N.Ferrara - L.Maidana

Posiciones:

Club de Pelota - 2

Regatas - 2

Rivadavia - 1

Comercio - 1

Fixture:

Domingo 30/06 - 2° fecha

10:00hs. Rivadavia vs. Comercio (Cancha Belgrano)

10:00hs. Regatas vs. Club de Pelota (Cancha Regatas)

Domingo 30/06 - 3° fecha

(Cancha Regatas)

16:00hs. Club de Pelota vs. Rivadavia

18:00hs. Regatas vs. Comercio

Fuente y foto: Zona Naranja TA.