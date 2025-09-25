Básquet Femenino: Perdió Tres Arroyos en el debut

25 septiembre, 2025 0

Hoy jueves, con la derrota de Tres Arroyos frente Bahia Blanca, arrancó el Torneo Provincial de Básquet femenino U-15 que se desarrolla en Junín hasta el domingo.

Resultado:

Tres Arroyos 57 – Bahía Blanca 62

Parciales : Tres Arroyos 14 Bahia Blanca 13,31-28 y 48-45.

Goleadores : Daniela Olivera de Tres Arroyos 14 puntos y Uma Di Yorio e Isabel Canutti de Bahia Blanca, 13.

El próximo compromiso de Tres Arroyos es este viernes frente a Necochea.

El Torneo se compone de dos zonas: la norte integrada por Chivilcoy, La Plata y Junín y la Sur en la que juegan Tres Arroyos, Bahia Blanca y Necochea.

Las sedes serán el Club San Martín y Club Los Indios, el campeonato se jugará todos contra todos: los dos primeros clasifican a las semifinales que se jugarán el sábado y el domingo, tercer y cuarto puesto y la final.

Volver