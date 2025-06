Básquet femenino: Pilar Aymonino y Emilia Dangelo visitaron LU 24

Este lunes visitaron los estudios de LU 24 , las jugadoras de básquet de Club de Pelota , Pilar Aymonino y Emiliana Dangelo y el Técnico Pablo Aymonino , que se adjudicaron , las semifinales de la fase 2 de la Liga Pre -federal U–15 y contaron las sensaciones que tuvieron al lograr la clasificación a la final y que confirmaron que van a jugar el Federal U-15.

Comentaron que están pasando un muy buen momento y que es producto del trabajo que ya viene desde un tiempo y no es casualidad lo que están disputando, pero si no los deja de sorprender de jugar dos finales al mismo tiempo porque no es normal.

Pablo Aymonino entrenador del equipo dijo, “Hemos enfrentado a grandes equipos como Quilmes de Mar del Plata, Bahiense del Norte y Rivadavia con su tradición en el femenino con grandes infraestructuras que aparecen con 2 o 3 en el cuerpo técnico y estuvimos a la altura”.

Emiliana y Pilar comentaron “Es una sorpresa , llevó un tiempo y me sorprendí mucho, pero estamos contentas”.

También expresaron “todas tuvimos un reacción parecida, la verdad que no esperábamos llegar a tanto obviamente lo anhelábamos mucho y estamos contentas y lo pudimos conseguir y seguir con más metas para llegar más lejos”.

Dijeron que jugaron bien todos los partidos ,que le fueron tomando la mano, pero el último encuentro fue el más lindo, pero en si disfrutaron todos los partidos.

Esta semana los entrenamientos serán normales . tratando de dar lo mejor , todas damos siempre un 100 por ciento , más haya que tenes cansancio , damos todo lo que tenemos en los entrenamientos.

Para finalizar expresaron que el objetivo es llegar lo más alto posible pero personalmente están conformes con lo que llegaron a hacer porque nunca jugaron una final Provincial , sienten que es un montón lo que lograron y es mucho más si logramos algo más, pero igual estamos contentas.

