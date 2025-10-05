Básquet Femenino: Tres Arroyos campeón Zonal U-17

Este sábado, la Selección Femenina de Básquet U-17 se coronó campeona del Zonal en Olavarría al ganarle por la mañana a los locales 60 – 36 y por la tarde a Necochea, 63 – 59.

De este modo, las campeonas del zonal clasificaron para disputar el provincial que se desarrollará en Bahía Blanca.

Para destacar, además del gran rendimiento de todas las jugadoras, el desempeño de Daniela Olivera, quien se adjudico el premio de goleadora y mejor jugadora del torneo.

