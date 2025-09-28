Básquet Femenino: Tres Arroyos tercero en el Torneo Provincial U-15 femenino. Bahía campeón

Este domingo, en Junín culminó el Torneo Provincial U-15 de Básquet femenino de selecciones que se consagró Campeón Bahia Blanca y Tres Arroyos se subió al podio ya que perdió por el tercer puesto con Junín y ya se aseguró su participación para el próximo Torneo Provincial.

Resultado:

Junín 54 -Tres Arroyos 65

Parciales: Junín 17-21, 28-36 y 48-50

Goleadores: Daniela Olivera Tres Arroyos 26 y Juana Lares Junín 18

En el partido final Bahia Blanca derrotó a Chivilcoy por 67 a 40 y que se consagró Campeón Provincial U-15 femenino.

Posiciones finales :

1-Bahia Blanca

2-Chivilcoy

3-Tres Arroyos

4-Junìn

