Básquet Femenino: Tres Arroyos tercero en el Torneo Provincial U-15 femenino. Bahía campeón
Este domingo, en Junín culminó el Torneo Provincial U-15 de Básquet femenino de selecciones que se consagró Campeón Bahia Blanca y Tres Arroyos se subió al podio ya que perdió por el tercer puesto con Junín y ya se aseguró su participación para el próximo Torneo Provincial.
Resultado:
Junín 54 -Tres Arroyos 65
Parciales: Junín 17-21, 28-36 y 48-50
Goleadores: Daniela Olivera Tres Arroyos 26 y Juana Lares Junín 18
En el partido final Bahia Blanca derrotó a Chivilcoy por 67 a 40 y que se consagró Campeón Provincial U-15 femenino.
Posiciones finales :
1-Bahia Blanca
2-Chivilcoy
3-Tres Arroyos
4-Junìn