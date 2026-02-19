Básquet: Franco Bayugar jugará en Quilmes

19 febrero, 2026 0

El pívot que viene de jugar varios años en Huracan, es otro de los que deja el plantel del globo para incorporarse en la vereda de enfrente, nada más y nada menos que en: Quilmes.

Bayúgar al igual que Agustin Pedro por desencuentros con el actual entrenador, deja el club donde tantas veces fue campeón para sumarse al “Cervecero” por expreso pedido de su DT, Martin Ipucha.

Además, se dice que podría haber algún otro jugador que abandone el elenco Campeón Oficial 2025.

