Básquet: ganaron Argentino, Club de Pelota y Sarmiento

23 octubre, 2021 Leido: 10

Con los triunfos del líder Argentino Junior, Club de Pelota y Sarmiento se completó la 7ª fecha del Torneo Oficial de básquet de Primera División.

En el Cajón Rojo de la calle Derqui, el Bicho derrotó a Blanco y Negro de Suárez por 78 a 58 y es el único líder. Los parciales fueron: Argentino 26 – Blanco y Negro 9, 40-26 y 56-42. Dirigieron Sebastián Anta y Marcos García.

En el Cilindro de la calle Sarmiento, Club de Pelota venció a Alumni de Orense por 83 a 63. Los parciales fueron Club de Pelota 16 – Alumni 14, 46-33 y 64-52. Dirigieron Sebastián Ebbens y Álvaro Vázquez.

En Coronel Suárez, el local Sarmiento batió a Independiente de San Cayetano por 95 a 56 y se ubica en la tercera posición junto a Costa Sud que quedó libre. Dirigieron Pablo Ledesma y Matías San Román.

Posiciones: Argentino 13 (6-1), Huracán 11(5-1), Costa Sud (4-2) y Sarmiento (4-2) 10, Club de Pelota (3-3) y Alumni (2-5) 9, Quilmes (2-4) y Blanco y Negro (2-4) 8, Independiente (0-6) 6.

Próxima fecha (8va): Huracán vs Club de Pelota, Quilmes vs Independiente, Alumni vs Costa Sud, Blanco y Negro vs Sarmiento. Libre: Argentino.

Volver