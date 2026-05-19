Básquet: Ganaron Argentino y Alumni por la 2° fecha

19 mayo, 2026 0

Este martes con las victorias de Argentino y Alumni se completó la Segunda fecha del Campeonato 90° Aniversario de la ATB.

Resultados:

Argentino 94 – Huracán De Necochea 83

Formaciones:

Argentino: Tomás Ambrosius 6, Agustín Rodríguez 5, Tomás Frapiccini 16, Felipe Taraborelli 11 y Jeremías Sandoval 24 (FI), Juan Morales 12, Ivo Christensen, Giuliano D´angelo, Joaquin Onzari 12, Pablo D´Anunzio, Federico Muñoz y Jerónimo Barrionuevo 8. DT: Federico Arias.

Huracán De Necochea: Lucas Yaful 21, Braian Milobara 13, Agustín Apreda 22, Angel Torres 18 y Nicolás Más 1 (FI); Juan Cruz Videla y Rodrigo Cardelli 8. DT: Marcelo Salinas.

Parciales: Argentino 19 – Huracán 22, 44 – 37 y 63 – 56.

Goleadores: Jeremías Sandoval con 24 y en Huracán Agustín Apreda con 22 puntos.

Alumni 82 – Club De Pelota 71

Formaciones:

Alumni: Francisco Ortiz 19, Manuel Luna 8, Lucio Haag 1, Nicolás Muñoz 14 y Kevin Zambrano 18 (FI), Mariano Negri 10, Leonel Llanos 6, Leandro Fjellerup, Tomás Goizueta, Martiniano Zuazu y Nicolás Montenegro 6. DT: Candela Arnaldo.

Club De Pelota: Franco Susemihl 25, Gabriel López de Ipiña, Martín Bottoni 19, Jeremías Rodríguez 8 y Mariano Franssen 4 (FI), Matías Baumgartner, Mateo Lazarte, Julio Álvarez, Jeremías Perrone 2, Ivo Farizano 8, Héctor Dumontet 5 e Ignacio Marinangelli. DT: Manuel Cuesta.

Parciales: Alumni 21 – Club de Pelota 15, 40 – 39 y 63 – 56.

Goleadores: Francisco Ortiz con 19 y en Club De Pelota Franco Susemihl con 25 puntos.

Posiciones: Costa Sud 6, Huracán 6, Alumni 5, Quilmes 4, Argentino 4, Huracán de Necochea 4, Club De Pelota 4 y Recreativo Claromecó 3.

Próxima fecha 4°: Argentino – Costa Sud, Quilmes – Club De Pelota, Huracán – Huracán de Necochea y Claromecó – Alumni.

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