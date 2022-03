Básquet: ganaron Argentino y Costa Sud

19 marzo, 2022 Leido: 102

Anoche se completó la 1ª fecha del torneo “Ciudad de Tres Arroyos” con los triunfos de Argentino sobre Centro Basko de Necochea y de Costa Sud ante Alumni en Orense.

En el Cajón Rojo de la calle Derqui, el Bicho, campeón del Oficial 2021, venció al equipo necochense por 88 a 67. El local dominó todo el cotejo, con velocidad y lanzamientos triples. Se destacaron por el dueño de casa, Tobías Sandoval (23) y Joaquín Gonzalía (20), desde el perímetro, y también, en algunos momentos, Danzey (13).

En la visita, los mejores fueron Gelestur (28) y Vanzato (9) debajo del vidrio.

Parciales: Argentino 24 – C. Basko 13, 37- 36 y 61-53.

Tobías Sandoval a préstamo

El jugador de la Liga de Desarrollo de San Lorenzo, Tobías Sandoval, está a préstamo en Argentino hasta el 24 de abril y luego retornaría al elenco de Boedo.

Triunfo Oriverde en Orense

Costa Sud venció de visitante a Alumni por 99 a 73. Los parciales fueron: Alumni 16 – Costa Sud 25, 28 – 45 y 45- 67.

Posiciones:

Zona A: Costa Sud (1-0), Argentino (1-0) y Quilmes (1-0) 2 y Sarmiento (0-1) 1.

Zona B: Huracán (1-0) 2, Alumni (0-1), Club de Pelota (0-1) y C. Basko (0-1) 1.

Próxima fecha (2ª):

Miércoles 23: 21 hs. Quilmes vs Sarmiento y 21:30 hs. Argentino vs Costa Sud 21 30 hs.

Viernes 25: 21:30 hs. Huracán vs Club de Pelota y 21:45 Alumni vs C. Basko (N).

Volver