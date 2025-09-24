Básquet: Ganaron Huracán y Alumni. Costa Sud, en el postergado
Este martes se jugaron los dos partidos de la 8ª fecha del Torneo Clausura “Mario Capristo”, y el partido postergado de la 6a fecha.
Resultados:
Club de Pelota73 –Huracán 83
Parciales: Club de Pelota 12 –Huracán 29, 29-43, 59-65, 73-83.
Goleadores: Susemihl y López de Club de Pelota 21 y Falcone de Huracán 18.
Alumni 101 –Recreativo Claromecó 48
Parciales: Alumni 39 –Recreativo Claromecó 6,62-23, 81-39, 101-48.
Goleadores: Besmalinovich de Alumni 26 y De la Vega de Recreativo Claromecó 12.
El viernes cierran la fecha Argentino Junior – Quilmes.
Libre: Costa Sud.
El Oriverde se llevó los puntos del postergado ante Argentino
Costa Sud 72 –Argentino Junior 64
Parciales: Costa Sud 23 –Argentino Junior 14,34-35, 47-52, 72-64.
Goleadores: Alexis Rodríguez de Costa Sud 16 y Frapiccini de Argentino Junior 26.
Posiciones:
Huracán 13
Alumni 12
Costa Sud 10
Club de Pelota 10
Quilmes 9
Argentino Junior 8
Recreativo Claromecó 7
Próxima fecha, 9ª:
Huracán –Costa Sud
Quilmes -Club de Pelota
Recreativo Claromecó –Argentino
Libre: Alumni.