Básquet: ganaron Huracán y Huracán de Necochea
Este viernes se disputaron los dos partidos programados por la tercera fecha del campeonato 90º Aniversario de la ATB, con las victorias de Huracán y Huracán de Necochea.
Quilmes 61 Huracán de Necochea 82
en un partido, donde el Globo dominó el encuentro de principio a fin, consiguiendo así una nueva victoria, por su parte Quilmes hizo todo para revertir el resultado, pero no fue suficiente.
Parciales: Quilmes 19 – Huracán de Necochea 26, 37 – 52 y 51 – 67
Goleadores: En Quilmes Raphael Sandy con 14 puntos y Huracán Agustín Apreda 20
Huracán 88 Claromecó 75
Parciales huracán 25 Claromecó 15,48-34 y 73-50
Goleadores Matías García huracán 23 y mauro escujuri Claromecó 19