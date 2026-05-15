Básquet: ganaron Huracán y Huracán de Necochea

15 mayo, 2026 0

Este viernes se disputaron los dos partidos programados por la tercera fecha del campeonato 90º Aniversario de la ATB, con las victorias de Huracán y Huracán de Necochea.

Quilmes 61 Huracán de Necochea 82

en un partido, donde el Globo dominó el encuentro de principio a fin, consiguiendo así una nueva victoria, por su parte Quilmes hizo todo para revertir el resultado, pero no fue suficiente.

Parciales: Quilmes 19 – Huracán de Necochea 26, 37 – 52 y 51 – 67

Goleadores: En Quilmes Raphael Sandy con 14 puntos y Huracán Agustín Apreda 20

Huracán 88 Claromecó 75

Parciales huracán 25 Claromecó 15,48-34 y 73-50

Goleadores Matías García huracán 23 y mauro escujuri Claromecó 19

Volver