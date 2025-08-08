Básquet: Ganaron Quilmes y Alumni
Este jueves, con los triunfos de Quilmes y Alumni finalizó la primera fecha del Torneo Clausura de Básquet en Primera División.
Resultados:
Quilmes 82 – Argentino Junior 80
Parciales: Quilmes 16 – Argentino Junior 20,40 – 42 y 60 – 67.
Goleadores: Muñoz, Quilmes 24 y Onzari, Argentino Junior 14
Recreativo Claromecó 58 – Alumni 94
Parciales: Recreativo Claromecó 11 – Alumni 26, 25 – 57 y 45 – 69.
Goleadores: Besmalinovich, Alumni 27 y De la Vega, Recreativo Claromecó 20
Libre: Costa Sud
Posiciones:
Quilmes 2
Huracán 2
Alumni 2
Club de Pelota1
Argentino Junior 1
Recreativo Claromecó 1
Costa Sud 0
Próxima fecha 2º:
Costa Sud – Huracán
Club de Pelota – Quilmes
Argentino Junior – Recreativo Claromecó
Libre: Alumni
UTILERO: Juan Correa