Básquet: ganaron todos los visitantes

7 mayo, 2022 Leido: 9

Se completó anoche la 1ª fecha del Oficial de básquet de Primera División, con el triunfo de todos los equipos visitantes: Costa Sud, Alumni y Blanco y Negro (CS). El certamen había comenzado el jueves con el triunfo de Argentino sobre Huracán.

En el Cilindro de la calle Sarmiento, Alumni derrotó a Club de Pelota por 67 a 63 en un cotejo parejo desde el tercer cuarto, antes predominó el visitante. El Celeste a 9 segundos del final se puso a un punto con triple de Fuentes, pero Fjellerup sacó un foul y vale que determinó el triunfo. En Alumni se destacaron Kuhlmann (22) y el marplatense Piriz (17). Por el Celeste, Farizano (17) y Dumontet (14). En el local debutó la” joyita”, Julián Santiago, de 15 años, quien convirtió 2 puntos, jugando gran parte del partido y siendo muy aplaudido.

Parciales: Club de Pelota 12 –Alumni 13, 15 -34 y 39 – 50.

Dirigieron: R. García y S. Anta.

Victoria de Costa Sud

En Coronel Suárez, el Oriverde logró un gran triunfo sobre Sarmiento por 86 a 73, ganando todos los cuartos. En Costa Sud se destacaron Haag (35) y Besmanilovich (22). Por Sarmiento Ferraro (17) y Carricajo (13).

Parciales: Sarmiento 15 – Costa Sud 30, 36 -46 y 52 -58.

Dirigieron: J. Ballerini y A. Vázquez.

Triunfo de Blanco y Negro

En Monte Hermoso, Blanco y Negro de Coronel Suárez logró la victoria ante Monte Basket, que volvió a jugar el Oficial, por 88 a 68, teniendo como goleador a Alonso (21). En el local, el máximo anotador fue Luna Chima (20).

Posiciones: Argentino (1-0), Blanco y Negro (1-0), Costa Sud (1-0) y Alumni (1-0) 2, Club de Pelota (0-1), Sarmiento (CS) (0-1), Monte Basket (0-1) y Huracán (0-1) 1, Quilmes 0 (0-0).

Próxima fecha (2°):

Jueves 12: 21 hs. Costa Sud vs Club de Pelota.

Viernes 13: 21 hs. Alumni vs Monte Básquet, Argentino vs Sarmiento y Quilmes vs Huracán.

