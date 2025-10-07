Básquet: Ganó Argentino en el comienzo de la 10ª fecha
Este martes con el triunfo de Argentino Junior frente a Alumni por 93 a 78, comenzó la décima fecha del Torneo Clausura Mario Capristo de Básquet de Primera División.
Resultado:
Argentino Junior 93 – Alumni 78
Parciales: Argentino Junior 28- Alumni 15,52-39 y 73-64.
Goleadores: Frapiccini de Argentino Junior 28 y Besmalinovich de Alumni 22.
La fecha se cierra el jueves con los siguientes partidos:
En el Juan Carlos Pardo, Club de Pelota a partir de las 21:00, recibe a Recreativo Claromecó.
A las 21:30, en el Osvaldo Goizueta, Costa Sud será anfitrión de Quilmes.
Libre: Huracán.