Básquet: Ganó Quilmes en el cierre de la fecha
Este miércoles con el triunfo de Quilmes frente a Recreativo Claromecó, culminó la 6a fecha del Torneo Clausura de Básquet de Primera División.
Resultado:
Quilmes 93 – Recreativo Claromecó 46
Parciales: Quilmes 18 – Recreativo Claromecó 5,45-15, 74-23, 93-46.
Goleadores: Bacey y San Román de Quilmes 20, y Ricardo Fernández de Recreativo Claromecó 11.
El partido entre Costa Sud y Argentino Junior, fue postergado para el martes 23 de septiembre para darle la posibilidad a que los jugadores que están afectados a la selección u-17, puedan tener sus últimos entrenamientos de cara al Zonal.
Libre: Club de Pelota.
Posiciones:
Huracán 9
Club de Pelota 8
Alumni 8
Quilmes 8
Costa Sud 6
Argentino Junior 6
Recreativo Claromecó 6
Próxima fecha, 7ª:
Argentino Junior – Huracán
Club de Pelota – Costa Sud
Alumni – Quilmes
Libre: Recreativo Claromecó.