Básquet: Ganó Sarmiento y clasificó. También vencieron Club de Pelota y Costa Sud

19 noviembre, 2021

Sarmiento de Coronel Suárez es el primer clasificado para el Cuadrangular Final del Torneo Oficial de básquet de Primera División. En el marco de la 2° fecha de la segunda fase de la zona B, venció a Blanco y Negro, en el clásico, por 71 a 58 con el arbitraje de Lucas Bianco y Sebastián Anta. En tanto, en el “Cilindro” de la calle Sarmiento, Club de Pelota derrotó a Huracán por 75 a 72 (dirigieron Marcos García y Matías San Román).

En el Microestadio de la Av. Moreno, por la zona A, Costa Sud le ganó a Alumni por 97 a 84 (fueron jueces Sebastián Ebbens y Rodrigo García).

Este viernes, desde las 21, completarán la fecha Quilmes vs. Argentino.

Posiciones

Zona A: Argentino y Costa Sud 9,5 puntos, Quilmes 8 y Alumni 7.

Zona B: Sarmiento 10,5 puntos (clasificado), Huracán 9,5, Club de Pelota 9 y Blanco y Negro 8.

Próxima fecha (3°): Alumni vs Quilmes, Argentino vs Costa Sud, Blanco y Negro vs Club de Pelota, Huracán vs Sarmiento.

Fotos del partido disputado en Coronel Suárez: Facebook Deportivo Sarmiento y Zona Naranja.

