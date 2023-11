Básquet: Germán Haag y el triunfo ante Argentino

8 noviembre, 2023

El jugador Oriverde Germán Haag, habló con LU24 luego del partido que ganó Costa Sud ante Argentino por el 2º match de los Play Off que valió para un tercer partido:

“Por suerte pudimos darlo vuelta y llevarlo a un tercer encuentro, entrenamos conscientemente para este juego. Hoy hice 3 faltas en el primer cuarto y eso me condicionó todo el partido, luego hice las dos restantes y tuve que dejar el campo de juego pero me salieron las cosas y trato de dejar todo siempre”, dijo.

“Es una serie muy pareja, cualquiera puede ganar, hay que descansar mañana y prepararse para el viernes en Costa Sud”, finalizó.

