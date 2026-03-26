Basquet: Huracán abrió la segunda de la Copa Ciudad ganando el clásico

26 marzo, 2026 0

Este jueves, con el triunfo de Huracán sobre Quilmes por 90 a 70, se puso en marcha la segunda fecha de la Copa Ciudad de Basquet local.

Resultado:

Huracán 90 – Quilmes 70

Parciales: Huracán 28 – Quilmes 22, 45 – 34 y 68 – 48

Goleadores: Agustin Bayugar en Huracán con 30 puntos y en Quilmes, San Roman con 18 puntos.

La fecha se cierra este viernes, a partir de las 21:00, con los siguientes partidos: Costa Sud – Claromecó, Club de Pelota – Alumni y Huracán de Necochea – Argentino.

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