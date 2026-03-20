Basquet: Huracan, Alumni y Quilmes cerraron con triunfos la Fecha 1 de la Copa Tres Arroyos
Este viernes, con los triunfos de Huracán (Tres Arroyos), Quilmes y Alumni, se cerró la primera fecha de la Copa Tres Arroyos.
Resultados:
Argentino 63 – Huracán (Tres Arroyos) 83
Parciales: Argentino 17 – Huracán 14, 34 – 37 y 48 – 57.
Goleadores: Falcone de Huracán con 20 puntos y Di Maria de Argentino con 20 puntos.
Recreativo Claromecó 79 – Quilmes 83
Parciales: Recreativo Claromecó 16 – Quilmes 19, 32 – 47 y 51 – 68.
Goleadores: Bacey de Quilmes con 25 puntos y Cardozo de Claromecó con 19 puntos.
Alumni 63 – Huracán (Necochea) 59
Parciales: Alumni 17 – Huracán 15, 27 – 32 y 40 – 49.
Goleadores: Milobara de Huracán (Necochea) con 21 puntos y Muñoz de Alumni con 20 puntos.
Posiciones:
Quilmes 2
Costa Sud 2
Alumni 2
Huracán (Tres Arroyos) 2
Club de Pelota 1
Argentino 1
Claromecó 1
Huracán (Necochea) 1
Próxima Fecha N°2:
Costa Sud – Claromecó
Club de Pelota – Alumni
Huracán (Tres Arroyos) – Quilmes
Huracán (Necochea) – Argentino