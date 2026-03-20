Basquet: Huracan, Alumni y Quilmes cerraron con triunfos la Fecha 1 de la Copa Tres Arroyos

20 marzo, 2026 8

Este viernes, con los triunfos de Huracán (Tres Arroyos), Quilmes y Alumni, se cerró la primera fecha de la Copa Tres Arroyos.

Resultados:

Argentino 63 – Huracán (Tres Arroyos) 83

Parciales: Argentino 17 – Huracán 14, 34 – 37 y 48 – 57.

Goleadores: Falcone de Huracán con 20 puntos y Di Maria de Argentino con 20 puntos.

Recreativo Claromecó 79 – Quilmes 83

Parciales: Recreativo Claromecó 16 – Quilmes 19, 32 – 47 y 51 – 68.

Goleadores: Bacey de Quilmes con 25 puntos y Cardozo de Claromecó con 19 puntos.

Alumni 63 – Huracán (Necochea) 59

Parciales: Alumni 17 – Huracán 15, 27 – 32 y 40 – 49.

Goleadores: Milobara de Huracán (Necochea) con 21 puntos y Muñoz de Alumni con 20 puntos.

Posiciones:

Quilmes 2

Costa Sud 2

Alumni 2

Huracán (Tres Arroyos) 2

Club de Pelota 1

Argentino 1

Claromecó 1

Huracán (Necochea) 1

Próxima Fecha N°2:

Costa Sud – Claromecó

Club de Pelota – Alumni

Huracán (Tres Arroyos) – Quilmes

Huracán (Necochea) – Argentino

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