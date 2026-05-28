Básquet: Huracán derrotó a Club De Pelota

28 mayo, 2026 0

Este jueves en el estadio Juan Carlos Pardo de Club De Pelota, Huracán le ganó al Celeste 99 – 74.

Club De Pelota: Martín Arrupe, Franco Susemihl 13, Martín Bottoni 2, Jeremías Rodríguez 11, Ivo Farizano 12 (FI), Julio Álvarez 11, Héctor Dumontet 5, Jeremías Perrone 7, Mariano Franssen 7, Ignacio Marinangelli 4, Matías Baumgartner y Gabriel López De Ipiña. DT: Martín Cuesta.

Huracán: Ulises Otero 13, Agustín Bayugar 12, Joaquin Falcone 20, Lautaro Fanego 14, Matias García 17, (FI), Gerardo Guzmán 8, Lautaro Morán 10, Joaquin Elicalde 8, Justo Canoniero, Manuel Iglesias y Diego Méndez. DT: Damián Beitia.

Parciales: Club De Pelota 14 – Huracán 19, 34 – 41 y 54 – 73.

Goleadores: en Club De Pelota Franco Susemihl con 13 y para Huracán Joaquin Falcone 20 puntos.

La fecha se completa mañana con los partidos de Costa Sud – Quilmes, Alumni – Argentino y Recreativo Claromecó – Huracán de Necochea.

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