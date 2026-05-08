Básquet: Huracán ganó en el comienzo de la 2° fecha

8 mayo, 2026 0

Este Jueves con el clásico ganado por Huracán en cancha de Quilmes se puso en marcha la segunda fecha de la Copa 90 Aniversario de la ATB.

En un partido atrapante, parejo y muy entretenido de ver el Globo venció 83 a 78 al Cervecero, el encuentro comenzó liderado por Huracán, luego Quilmes logró emparejar e incluso ir arriba en el marcador, pero las apariciones de Agustín Bayugar, Gerardo El Negro Gusmá, y Joaquín Falcone, superaron el gran partido de Raphael Sandy, Ja´ Maryus Pringle y Emanuel San Román.

Parciales: Quilmes 27 – Huracán 18, 38 – 39 y 57 – 61.

Goleadores: En Quilmes Raphael Sandy con 22 y Huracán Agustín Bayugar también 22 puntos.

Formaciones:

Quilmes: Emanuel San Román 13, Ja´ Maryus 17, Ivo Lorano 5, Manuel Gallego 4, Raphael Sandy 22 (FI), Marcos Franssen 9, Franco Gianelli 6, Jauni Miguel 2, Antonio Perticarari, Felipe Insua, Lautaro Girado y Álvaro Moreno. DT: Martín Ipucha.

Huracán: Ulises Otero 6, Agustín Bayugar 22, Joaquín Falcone 16, Alan Mortensen 4, Matías García 14, (FI), Gerardo Guzmán 17, Lautaro Fanego 3, Lautaro Morán, Manuel Elizalde, Justo Cañonero, Manuel Iglesias y Ciro Aguirre. DT: Damián Beitia.

La fecha finaliza este viernes con los siguientes partidos: Argentino – Huracán de Necochea, Alumni – Club de Pelota y Recreativo Claromecó – Costa Sud.

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