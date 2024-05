Básquet: Huracán pidió reconsideración de pena

7 mayo, 2024

El Club Huracán, a través de su delegado Juan Carlos Iglesias, pidió en la Asociación Tresarroyense de Básquetbol una reconsideración de la sanción que le impuso el Tribunal de Penas en ocasión del partido entre Huracán y Costa Sud por una de las semifinales de la Copa Ciudad.

En diálogo con LU 24, Iglesias confirmó la solicitud y manifestó que “todo se inició por alguien de la tribuna que no era de Huracán, salivó a un jugador Oriverde, de allí el presidente de la Subcomisión de Básquetbol del Globo fue a la tribuna y los ubicó donde había indicado el árbitro. Luego se acercaron un par de dirigentes de la Subcomisión a solicitar que la gente se calmara al lado del juez, mientras que él informo que fue increpado por estas personas para que siguiera el partido, cosa que no nos consta y la gente que trabaja en el club también dijeron que no fue así”.

“Después sigue el partido, termina, gana Huracán y baja una de las personas a hablar con el árbitro. Él informa que fue amenazado y lo empuja, nosotros vemos en el video que hay una charla de segundos donde no lo empuja, se separan y sigue con total normalidad el árbitro y el público con los festejos”, aseguró.

“Nosotros no encontramos un motivo para que nos sancionen con cinco fechas la cancha, que nos sancionen económicamente, nos parecía hasta difícil de aceptar una doble imposición de castigo”, afirmó.

“El espíritu económico de la sanción es cuando no se puede dar un castigo deportivo, en este caso nos sancionan deportiva y económicamente, encontramos una serie de falencias en el fallo, por eso era importante recurrir y así lo hicimos”, agregó.

“Habrá que ver cómo sigue esto ya que días atrás renunciaron dos integrantes del Tribunal de Penas, esperando que se pueda rebajar la excesiva pena, si incurrimos en una falta la cumpliremos, pero Huracán no se merece esto, si se resuelve en forma favorable estamos más que satisfechos”, concluyó.

