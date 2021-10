Básquet: Huracán recibe a Club de Pelota en el adelantado de la 8º fecha

28 octubre, 2021 Leido: 10

Esta noche, a las 21, en el Coliseo de la calle Suipacha, Huracán recibirá a Club de Pelota en el encuentro adelantado de la 8ª fecha del Torneo Oficial de básquet. Si gana el Globo quedará puntero junto a Argentino que tiene fecha libre. Los dos vienen de triunfar en la fecha anterior, por eso hay promesa de buen partido.

La fecha se completara mañana con: Quilmes vs Independiente (SC), Alumni vs Costa Sud (en Claromecó) y Blanco y Negro vs Sarmiento. Libre: Argentino.

Posiciones: Argentino 13, Huracán 11, Costa Sud y Sarmiento 10, Club de Pelota y Alumni 9, Quilmes y Blanco y Negro 8, Independiente (SC) 6.

