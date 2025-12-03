Básquet: Huracán se quedó con el primer clásico en los Play Off

Este miércoles, Huracán derrotó a Costa Sud en el clásico del básquet tresarroyense por 75 a 63 y se quedó con el partido de ida de los Play Off de Primera división.

Resultado:

Huracán 75 – Costa Sud 63

Parciales: Huracán 19 – Costa Sud 13,36-33 y 60-44.

Goleadores: Agustín Bayúgar de Huracán 19 y Pablo Rodríguez de Costa Sud 9.

Las revanchas se jugarán el martes próximo. Alumni recibe a Quilmes desde las 21:15 en Orense y en su casa, a partir de las 21:30, Costa Sud enfrentará a Huracán.

