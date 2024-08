Básquet: Huracán único puntero del Clausura. También ganaron Quilmes y Alumni

Se completó la tercera fecha del torneo Clausura de básquetbol de Primera División con los triunfos del líder Huracán, Quilmes y Alumni.

Claromecó 44 Huracán 88

Huracán, en su visita a Claromecó, no encontró mayor resistencia para quedarse con el triunfo por 88 a 44, que le permite ser único puntero.

Parciales: Claromecó 7 Huracán 24, 14 – 50 y 28 – 69.

Blanco y Negro 61 Quilmes 84

Quilmes se trajo los dos puntos desde Coronel Suárez que lo deja como único escolta del Globo.

El Cervecero fue superior desde el inicio ante un Blanco y Negro que no encuentra el rumbo y no ha podido ganar en este torneo.

Parciales: Blanco y Negro 13 Quilmes 25, 25 – 45 y 46 – 68.

Club de Pelota 71 Alumni 81

Triunfo del rojo de Orense sobre el Celeste que comenzó mejor, logrando comandar el electrónico en el primer cuarto , mientras que el segundo parcial los orensanos ajustaron la marca y con un Chávez acompañando a Kulhmann consiguieron pasar a ganar.

El segundo tiempo fue parejo, pero siempre con Alumni teniendo una pequeña diferencia llegando a sacar 10 puntos al cierre del juego.

Parciales: Club de Pelota 25 Alumni 14, 37 – 43 y 56 – 58.

Posiciones: Huracán 6, Quilmes 5, Sarmiento, Alumni, Costa Sud, Argentino 4, Club de Pelota, Blanco y Negro y Claromecó 3.

Próxima fecha (4°): Quilmes vs Claromecó, Alumni vs. Argentino, Costa Sud vs. Blanco y Negro, Sarmiento vs. Club de Pelota. Libre: Huracán.

