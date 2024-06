Básquet: Huracán venció a Alumni y es el único puntero

5 junio, 2024

Se disputó la sexta fecha del torneo Oficial de básquetbol que tiene a Huracán como único puntero e invicto del Apertura.

Alumni 80 – Huracán 85

Huracán se trajo de Orense un triunfo muy importante por 85 a 80. El Globo recién sobre el final del tercer cuarto pudo pasar al frente en el tanteador para poder cerrar el juego.

Parciales: Alumni 25-Huracán 21, 45-41 y 64-70.

Club de Pelota 70 – Quilmes 79

El Cervecero, como visitante, derrotó a Club de Pelota por 79 a 70. El vencedor siempre estuvo mandando en el tablero llegando a sacar una importante diferencia al término del primer tiempo.

En el tercer cuarto estuvo mejor el Celeste ganando el mismo 19 a 8, no repitiendo en el último parcial.

Parciales: Club de Pelota 18-Quilmes 26, 25-47 y 44 – 55.

Argentino 84 – Sarmiento 80

El Bicho se hizo fuerte en su gimnasio en un partido muy disputado con pasajes de buen juego, donde ambos alternaron arriba en el electrónico, cerrando el local a su favor por 84 a 80 para seguir prendido en los primeros lugares.

Parciales: Argentino 21 – Sarmiento 20, 41-52 y 64-67.

Claromecó 70 – Blanco y Negro 72

El domingo, en el adelantado de la fecha, Blanco y Negro de Coronel Suárez de visitante superó a Claromecó en un partido muy apretado por 72 a 70.

Posiciones: Huracán 10, Alumni, Quilmes y Argentino 9, Blanco y Negro y Sarmiento 8, Costa Sud 7, Club de Pelota y Claromecó 6.

Próxima fecha (7ª): Huracán vs Sarmiento, Quilmes vs Alumni, Costa Sud vs Club de Pelota y Claromecó vs Argentino. Libre: Blanco y Negro.

