Básquet: Huracán venció a Club de Pelota en el inició del Apertura
Este miércoles, comenzó el Torneo Clausura de Básquet en Primera División con la victoria de Huracán sobre Club de Pelota por 77 a 56.
Resultado:
Huracán 77 – Club de Pelota 56
Parciales: Huracán 25 – Club de Pelota 11,42 – 29 y 56 – 42.
Goleadores: Juan Cruz Locatelli, Huracán 16 y Martínez Pasch ,Club de Pelota 14
La fecha finaliza este jueves a las 21:00, con los siguientes partidos, el campeón del Apertura Quilmes recibe a Argentino Junior y en la Villa Balnearia, Recreativo Claromecó juega con Alumni.
Libre: Costa Sud