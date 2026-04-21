Básquet: Huracán voló alto y disputará la final

21 abril, 2026 0

El Globo venció a Huracán de Necochea 94 – 74 y clasificó a la final.

Durante todo el encuentro huracán fue al frente en el marcador, con los destacados aportes de Joaquín Falcone quien convirtió 29, Agustín Bayugar 27 y los triples de Matías García con 21 puntos, por otro lado, el Negro Guzmán le aportó su experiencia al equipo en los momentos más críticos.

Por el lado del globo Necochense, los 25 puntos de Braian Milobara, Agustín Apreda 16 y 11 puntos de Tomás Bedbeder, no fueron suficientes para revertir el encuentro, con el correr del partido, fue mucho más difícil dar vuelta el marcador.

Parciales: Huracán 25 – Huracán de Necochea 21, 55 – 40 y 72 – 54.

Formaciones y puntos:

Huracán: Ulises Otero 10, Agustín Bayugar 27, Manuel Iglesias, Ciro Aguirre, Justo Cañonero 2, Negro Guzmán 5, Joaquín Falcone 29, Lautaro Morán, Alan Mortensen, Ignacio Iraola, Lautaro Fanego y Matías García 21. DT: Tota

Huracán De Necochea: Lucas Yaful 12, Braian Milobara 25, Agustín Apreda 16, Gonzalo Apreda 6, Tomás Bedbeder 11, Ángel Torres 3, Nicolás Más 1 y Juan Cruz Videla. DT: Marcelo Salinas.

Huracán, espera a su rival que saldrá del partido que disputarán este miércoles 21:15 entre Costa Sud y Argentino, el ganador será quien juegue el viernes contra el Globo en el Polideportivo Municipal.

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