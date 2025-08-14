Básquet: Huracán y Alumni debutan por el Provincial

14 agosto, 2025 34

Este viernes, a partir de las 21:00, en el Mario. J. Pérez, Huracán y Alumni de Orense debutan por el Torneo Provincial de básquet de Primera División.

El partido será transmisión de LU 24.

La fecha se completa con los partidos entre Estudiantes de Olavarría – Unión y Progreso de Tandil ,Independiente de Tandil – Sarmiento de Coronel Suarez y Kimberley de Mar Del Plata – Racing de Olavarría.

La lista de buena fe de ambos planteles es la siguiente:

Huracán:

Mayores: Agustín Pedro, Agustín Bayúgar,Ulises Otero, Joaquín Falcone, Lautaro Fanego, Gustavo Moyano, Ignacio Fontaine, Gerardo Guzmán, Alan Mortensen, Franco Bayúgar, Joaquín Uribe.

U-21: Ignacio Iraola, Ignacio Otaegui y Lautaro Morán.

U-19: Ciro Aguirre, Joaquín Elicalde, Juan Cruz Locatelli, Manuel Iglesias, Diego Gallo, Diego Méndez, Joaquín Bona, Benjamín Flores, Facundo Salim, Justo Canoniero y Pedro Gallo.

Alumni de Orense: Martin Kullman, Manuel Luna, Juan Sáez, Juan Menna, Ignacio Alem, Mariano Bianco, Jeremías Rodríguez, Ignacio Juan Miguel, Gastón Nievas, Santiago Montenegro y Matías García .

U- 21: Bautista Besmalinovich, Tobías Rodríguez y Nicolás Montenegro.

U-19: Alan Basualdo, Leonel Llanos, Alex Carrizo, Bautista Benavídez y Francisco Burached.

Volver