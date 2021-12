Básquet: Huracán y Argentino comenzaron ganando en el Cuadrangular Final

4 diciembre, 2021 Leido: 32

Huracán y Argentino Junior ganaron en el inicio del Cuadrangular Final del Torneo Oficial de básquet de Primera División.

El Globo se quedó con el clásico de barrio

En un gran partido disputado en el Microestadio de Costa Sud, con buen goleo y momentos de muy buena factura, el Globo logró quedarse con el triunfo por 89 a 78 ante Quilmes. El Cervecero se plantó en el rectángulo y en varios pasajes fue superior, especialmente en el primer tiempo.

Quilmes comenzó mejor con una muy buena marca y ofensivamente con paciencia, rotando el balón, siendo lo más importante el trabajo de Carbonetti y Luna en la zona pintada. En los primeros 10 minutos, por momentos, pudo sacar 8 puntos, mientras que Huracán apostaba a la individualidad de Agustín Bayúgar ya que no podía correr, no lograba romper la defensa ni llegaba a convertir desde el perímetro. No obstante, quedó abajo por solo un punto en los 20 minutos iniciales.

En el segundo tiempo, Quilmes empezó mejor pero la rotación desde el banco no le dio resultado y el Globo creció y con buena marca y salida rápida fue manteniendo una pequeña diferencia para ampliarla en el último cuarto y quedarse con el triunfo en el clásico de barrio.

La gran figura de la cancha fue Agustín Bayúgar, con 38 puntos, mientras que Otero (16) fue muy importe en la conducción junto a Falcone (12), mientras que en el Cervecero los mejores a lo largo de todo el partido fueron Muñoz (23) y Luna (21), con Carbonetti (16) siendo importante en la primera mitad.

Huracán: Otero 16, A. Bayúgar 38, F. Bayúgar 9, Peralta 2, Falcone 12 (fi) Goizueta 10, D´Arcangelo, Iraola 2 y Conti. D.T: Manuel Locatelli. De 31 tiros libre encestó 19.

Quilmes: Muñoz 23, Arenas, Luna 21, Carbonetti 16, Frandsen 2 (fi) Bottoni 6, De Iraeta 8, Alzueta y Guillerat 3. D.T.: Gabriel D´ María. Se retiró por cinco faltas Muñoz. De 20 tiros libres encestó 13.

Parciales: Huracán 21 – Quilmes 24, 40 – 41 y 65 – 63.

Árbitros: Lucas Bianco, Sebastián Anta y Pablo Ledesma.

El Bicho derrotó a Sarmiento

A segunda hora, Argentino venció a Sarmiento de Coronel Suárez por 85 a 78 en un partido parejo en el que el primer cuarto fue para el local que sacó 9 puntos: 24-15. En el segundo parcial, estuvo mejor Sarmiento que finalizó a 4 unidades del Bicho.

En el tercer periodo Argentino volvió a prevalecer para finalizar ganando por 58 a 53. En los últimos 10 minutos, el equipo dirigido por Colamarino mantuvo el ritmo y goleo para quedarse con la victoria.

En el vencedor se destacaron, Joaquín Gonzalía, quien fue la gran figura con 25 puntos (5 triples), Danzey (25, con 2 triples) y Sandoval (20, con 3 triples).

En la visita los mejores fueron Ferraro (15, con 3 triples), Krenz (14) y Partemi (13).

Argentino: Sandoval 20, J. Gonzalía 25, Perticarari, Montes, Danzey 25 (fi) Calvete 1, Masson 5, P. Gonzalía 5, Ambrosius 2, Tomalino 2, D. Gonzalía y Acosta. D.T.: G. Colamarino. De 32 libres convirtió 21.

Sarmiento: Marsal 4, Ferraro 15, Krenz 14, Verdecchia 6, Sterz 10 (fi) Partemi 13, Carricajo 7, Ger 3 y López. D.T.: J. Escur. De 30 libres encestó 15.

Parciales: Argentino 24-Sarmiento 15, 41-37 y 58-53.

Árbitros: Rodrigo García, Jorge Ballerini y Marcos García.

Posiciones: Huracán y Argentino 2 puntos, Sarmiento y Quilmes 1.

Próxima fecha (2°- martes 7) : Argentino–Quilmes y Huracán–Sarmiento.

Volver