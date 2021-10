Básquet: Huracán y Quilmes adelantan la 7ª fecha del Oficial

21 octubre, 2021 Leido: 13

Esta noche en el “Coliseo “de la calle Suipacha, El Globo recibirá a Quilmes en el clásico de barrio. Si gana el equipo de Locatelli, quedará puntero transitorio, con Argentino que juega mañana.

La fecha se completa el viernes con los siguientes partidos: Club de Pelota vs Alumni, Argentino vs Blanco y Negro y Sarmiento vs Independiente. Tiene fecha libre Costa Sud.

Posiciones: Argentino 9, Costa Sud 8, Sarmiento, Huracán, Alumni y Blanco y Negro 7. Club de Pelota y Quilmes 5, Independiente 4.

Liga Junior: Costa Sud recibe Centro Basko de Necochea por el Regional U15.

Los cadetes de Costa Sud, recibirán esta noche a las 20 horas, a Centro Basko de Necochea en el microestadio de la av. Moreno. Por la 2ª fecha del Regional U15. En la primera , el oriverde cayó ante Napostá en Bahía Blanca.

Volver